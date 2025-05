【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■初回限定LIVE盤には、新規で撮り下ろしたライブ映像を収録! King & Princeの17枚目のシングル「What We Got ~奇跡はきみと~」が8月6日にCDリリースされる。 表題曲は、5月10日に開催された『King & Prince LIVE TOUR 24-25 ~Re:ERA~ in DOME』みずほPayPayドーム福岡公演で発表され、CDデビュー7周年を迎えた5月23日にデジタ