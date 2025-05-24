¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖCHILL OUT¡Ê¥Á¥ë¥¢¥¦¥È¡Ë¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢µ¡Ç½À­É½¼¨¿©ÉÊ¡Ö¥Á¥ë¥¢¥¦¥È ¥¹¥È¥ì¥¹¡õÈèÏ«´¶¥±¥¢¡×¤ò2025Ç¯5·î26Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¡ÖGABA¡×¤òµ¡Ç½À­´ØÍ¿À®Ê¬¤È¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥ê¥é¥¯¥¼¡¼¥·¥ç¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤ÈÈùÃº»À¤Ë¤è¤ë¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢½¾Íè¤«¤éÇÛ¹ç¤¹¤ë¡ÖGABA¡×¤òµ¡Ç½À­´ØÍ¿À®Ê¬¤È¤·¤¿µ¡Ç½À­É½¼¨¿©ÉÊ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡£¡ÖGABA¡×¤Ï¡¢»Å»ö¤äÊÙ¶¯¤Ë¤è¤ë°ì»þÅª¤ÊÀº¿ÀÅª