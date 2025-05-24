7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¿·¶Ê¡Ö¥®¥é¥®¥é¥µ¥Þ¡¼¡×¤¬6·î1Æü¤«¤éÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤È¤­¤á¤­¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¶Ê¤¿¤Á¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤Ð¤é¤·¤¤·Ê¿§¤ò¶¦¤Ë¡ÄÎ¹¤ÈËÁ¸±¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBON BON VOYAGE¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±¶Ê¤Ï¡ØROUND1¡ÙCM¥½¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤é¤·¤¤¡ª¡Ö¥®¥é¥®¥é¥µ¥Þ¡¼¡×¡×¥Æ¥£¥¶¡¼¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤é¤·¤¤¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢