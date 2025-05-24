ÍÎ²è¤äÆüËÜ²è¤Ê¤É¡¢µð¾¢¤«¤é¿·¿Êºî²È¤ÎºîÉÊ¤Þ¤Ç¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢¤¬¶âÂô»ÔÆâ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹áÎÓË·ÂçÏÂ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëART FAIR¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢ÍÎ²è¤äÆüËÜ²è¤Ê¤ÉÌÀ¼£°Ê¹ß¤Îµð¾¢¤«¤é¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¸½Âåºî²È¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½250ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬Å¸¼¨ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¤Îºî²È¸Å²ÈÌîÍºµª¤µ¤ó¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¸ÅÅµµ»Ë¡¤È¸½Âåµ»Ë¡¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿½ñ¤­²¼¤í¤·¤Î¿·ºî¤¬ÊÂ¤Ö¤Û¤«¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë½ÐÅ¸Í½Äê¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤âÅ¸¼¨¤µ