¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦µÆÃÓ¡á¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï23Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓ¤Ï¥¢¥Ê¥Ï¥¤¥à¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ5²ó2/3¤òÅê¤²¡¢7°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¡Ê4ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£»î¹ç¤Ï7¡½4¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÏ¢¾¡¤ò8¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¡£¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢È¬²ó¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë13¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£5ÂÇ¿ô3°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤â13¡½6¤ÇµÕÅ¾