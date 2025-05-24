5·î23Æü¡¢·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¡Ê¤¢¤½¤·¡Ë¤ÎÈª¤Ç¡¢70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬ºî¶ÈÃæ¤Î¥Û¥¤ー¥ë¥íー¥Àー¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 23Æü¸áÁ°11»þ20Ê¬¤´¤í¡¢°¤ÁÉ»Ô¹õÀî¡Ê¤¯¤í¤«¤ï¡Ë¤ÎÈª¤Ç°¤ÁÉ»Ô²µÉ±¡Ê¤ª¤È¤Ò¤á¡Ë¤Ë½»¤àÇÀ²È¾¾ËÜÀ¶¹â¡Ê¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤­¤è¤¿¤«¡Ë¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤¬¥Û¥¤ー¥ë¥íー¥Àー¤Ë¤Ò¤«¤ì»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅö»þ¡¢ÊÌ¤Î70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¥Û¥¤ー¥ë¥íー¥Àー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ì¤«¤ë¤ß¤Ë