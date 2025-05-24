ÂçÂ¼ÉðÂ§»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Âè2²ó¡Ö½àÈ÷¤ò¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¾¡¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï´ñÀ×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ñÀ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×2015Ç¯9·î19Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÇÀ¤³¦¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¡Ö¾×·â¡×¤ò¡¢¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¸µ¥Á¡¼¥à¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ÎÂçÂ¼ÉðÂ§»á¡Ê59¡Ë¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Åö»þ¡¢À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°3°Ì¤ÎÄ¶¶¯¹ë¡¦Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò34-32¤Ç·âÇË¤·¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î´ñÀ×¡×¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤Ç¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÂ¼»á¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ÀÍÕ¤Ï³Î¿®¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤À