1987Ç¯¤Îµ³¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é34Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾¼ê¡¦éâÌ¾ÀµµÁ»á¤Ï¡¢2022Ç¯3·î¤«¤éÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤À¡£éâÌ¾»á¤Î½µ´©¥Ý¥¹¥ÈÏ¢ºÜ¡Ø¥¨¥Ó¥·¥ç¡¼±¹¼Ë¡Ù¤«¤é¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ë¡¼¥°¥ì¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¡¢ÇÏ¤È´é¤òÉÕ¤±¹ç¤»¤ëéâÌ¾ÀµµÁ»á¡ö¡ö¡ö¥ì¡¼¥¹¤Ç¾¡¤Ã¤¿»þ¤Ï¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤è¤¯¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¾¡Éé½ê¤Ç¥´¡¼¥µ¥¤¥ó¤ò½Ð¤¹¤È¡¢¸­¤¯¤Æ½¾½ç¤Ç¤·¤«¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î