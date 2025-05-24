ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬2025Ç¯5·î18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢±«¤ÎÃæ¡¢½ÂÃ«¤Î³¹¤òÊâ¤¯Æ°²è¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡ÖFeel the rain¡×»³²¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖFeel the rain¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#±«¤ÎÆü¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ8Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È3ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤¥­¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¶»¸µ¤Ë¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢È±¤ò¤«¤­¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤