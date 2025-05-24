Snow Man¡¦ÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¤¤¤¤Ì£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤¿¤À¤Î¥®¥ã¥°Í×°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Êª¸ì¤Î¥­¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂè6ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¹­À¥¥¢¥ê¥¹¼ç±é¤Î³Ø±à¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¿ÀÀâ¶µ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡£2Ç¯´Ö¤â¼Â²È¤Ç¥Ë¡¼¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÎïÈþÀÅ¡Ê¤¦¤ë¤ß¤·¤º¤«¡¿¹­À¥¡Ë¤Ï¡¢»äÎ©¹â¹»¤Î¹»Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÊì¿Æ¤ÎÍ§¿Í¤Î¥³¥Í¤Ç¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê¹â¹»¶µ»Õ¤Ë¡£ÇÈÉ÷Î©¤Æ¤º