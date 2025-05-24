¡Ú¤ª¾Ð¤¤³¦ °Î¿Í¡¦´ñ¿Í¡¦ÊÑ¿ÍÅÁ¡Û#244¾¾ÈøÍ¡¤ÏºÇ¹â¤Ë¡È°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ëÃË¡É¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡þ¡þ¡þÂè3²ó¡ÖTHE SECOND¡×¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ä¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¡£¶ìÀá18Ç¯ÌÜ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Á´¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç²Ö³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌîÀ­Ì£¤¢¤Õ¤ì¤¿ÌÜÎÏ¤Î¼þÊ¿º²¡Ê¼Ì¿¿¡Ê±¦¡Ë¡Ë¤È¡¢ÌÜ¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤Î¤¿¤«¤Î¤ê¡ÊÆ±¡Êº¸¡Ë¡Ë¤ÎÆ±µéÀ¸¥³¥ó¥Ó¡£NSC»þÂå¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦»ëÅÀ¤Ç¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦²½¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Äã¶õÈô¹Ô