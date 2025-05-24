2025Ç¯5·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Ö¤é¤êÅÓÃæ²¼¼Ö¤ÎÎ¹¡×¤Ï±§ÅÔµÜÀþ¤ÎÎ¹¡£Î¹¿Í¤Ï¡¢ÊÒ¶Í¿Î¡£±§ÅÔµÜÀþ±§ÅÔµÜÀþ¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤ÈÆÊÌÚ¸©¡¦¹õ°ë±Ø¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¡£Åìµþ¡¦¾åÌî¤ò¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¤·ËÌ´ØÅì(ºë¶Ì¡¦°ñ¾ë¡¦ÆÊÌÚ)¤Î3¸©¤ò°ìÄ¾Àþ¤Ë½ÄÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£ÅìËÌËÜÀþ¤ÎÃæ¤Î°ìÉô¤ÎÏ©Àþ¤¬º£¤Ï±§ÅÔµÜÀþ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£½µ¤ÎÎ¹¿Í¡§ÊÒ¶Í¿Î1973Ç¯11·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ºë¶Ì¸©µÜÂåÄ®½Ð¿È¡£Â¿ËàÈþ½ÑÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¾®ÎÓ¸­ÂÀÏº¤È¥³¥ó¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¥º¡×¤ò·ëÀ®¡£ÇÐÍ¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È