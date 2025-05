◆ザ ストリングス 表参道「TAVERN by the green」にて、夏季限定のメキシカンBBQスタートザ ストリングス 表参道の2階「TAVERN by the green」にて、メキシコ風アメリカングリルの“Tex-Mex(テクス・メクス)”をテーマにした夏季限定の「メキシカンBBQ 〜9つの味覚のワールドトラベル〜」が開催される。豪華な肉料理やお酒まで勢揃い。スパイス好きなシェフによる、スパイスやハーブを巧みに使用したメキシカングリルを楽しめる