ËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô¤Ç2025Ç¯4·î¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÊì¿Æ¤Î17ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¾¯½÷¤ÏÆ±µï¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤º¤ËÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÀÐ¼í»Ô¤Î17ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ï5·î24Æü¡¢¿ÈÊÁ¤ò¸¡»¡Ä£¤ËÁ÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¯½÷¤Ï3·î²¼½Ü¤´¤í¤«¤é4·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÀÐ¼í»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤ËÀ¸¸å´Ö¤â¤Ê¤¤ÃË¤Î»Ò¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿µ¿