紫外線ダメージを徹底予防！ 今季のマストバイUVケア。シンガーソングライター、俳優の藤原さくらさんがお試ししたコメントにも注目です。スキンケア、バリア機能を兼ねる“お助けUVケア”まるで美容液なハイスペ＆欲張りUVケアが揃い踏み！「単なる日焼け止めとしての存在を超えて、肌に＋αのメリットを届けてくれるスキンケア系UVアイテムも見逃せません。塗り心地や処方の工夫によって、敏感肌の人でも安心して使えるものも。