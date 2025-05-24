¥Û¡¼¥à¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌ¡²è¥µ¥¤¥È¡ÖCOMIC OGYAAA!!¡×¤¬º£Ç¯¤Ç3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢3Âç¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£¡û¡ü1. ¿·Ï¢ºÜ¡õÆÉ¤ßÀÚ¤êËè½µ·ÇºÜ¡ÚÂè1½µÌÜ¡Û5·î23Æü(¶â)¹¹¿·¡û¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤¢¤«¤Ä¤­¤ËÎú¡Ù(¸¶ºî:º´¡¹ÌÚ¥ß¥Î¥ë¡¿Ì¡²è:º´¡¹ÌÚ¤¿¤à)¡û¿·Ï¢ºÜ¡Ø¤æ¤ê¥¾¥ó¡Ù(¸¶ºî:ÁÒÅÄ±ÑÇ·¡¿Ì¡²è:¿¹»³ÂçÊå)¡ÚÂè2½µÌÜ¡Û5·î30Æü(¶â)¹¹¿·¡ûÆÉÀÚ¡Ø³¤¤Î¤ª¤È¤·¤â¤Î¡Ù(²ÆÌÜ¤¯¤º)¡ûÆÉÀÚ¡Ø·êÆó¤Ä¡Ù(·ëÌÚËüµª»Ò)¡ÚÂè3½µÌÜ¡Û6·î6Æü(¶â)¹¹¿·¡û¿·Ï¢ºÜ