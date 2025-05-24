ドジャース・大谷翔平投手（30）の銀行口座から金を盗み不正送金したなどとして禁錮4年9月が確定した元通訳、水原一平被告（40）をモデルにしたテレビ番組が放映に向けて準備中と複数の米メディアが23日（日本時間24日）に報じた。米制作会社「ライオンズゲート」のケビン・ベッグス会長は取材に対し「まだ交渉中なので、誰に売れたかは言えません」としつつ「発表できるようになったらお知らせします。脚本を書いて、本格的に