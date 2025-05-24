大ピンチずかん3 子育て中の保護者にとって、子どもが日々直面する“小さなトラブル”は、笑い話で済むこともあれば、思わずヒヤリとさせられる瞬間もある。そんな“子どもならではの大ピンチ”をテーマにした絵本「大ピンチずかん」シリーズ（鈴木のりたけ/小学館）は、ユーモアと気づきを届けてくれる作品として人気を集めている。この春、シリーズ第3弾として登場したのが『大ピンチずかん3（スリー）』だ