¹­Åç¤Ï24Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤À¤Ã¤¿DeNAÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Î±«Å·Ãæ»ß¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹­Åç¤Ïº£µ¨8»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç4¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.85¤Î¾²ÅÄ¡¢Ï¢¾¡Ãæ¤ÎDeNA¤Ïº£µ¨½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦Âç´Ó¤ÎÀèÈ¯¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£