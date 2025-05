「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN CINEMAS」(C) 2025 PLEDIS & HYBE. & CJ 4DPLEX Co., Ltd. 5月26日(月)にデビュー10周年を控え、5th Album「HAPPY BURSTDAY」(5月27日(火)発売)でのカムバックも期待を集めているSEVENTEEN。5月23日(金)〜25日(日)には、K-POPアーティストとして初めてソウル・潜水橋で単独公演「B-DAY PARTY : BURST Stage」を開催するなど、アニバーサリーにふさわしいビッグトピックが注