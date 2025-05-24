¡ÖÂæÏÑ¤ÎÀèÇÚ¤ÇÆ±¤¸¤¯ºÇÂ®157¥­¥í¤ò¸Ø¤ë¸ÅÎÓâÏßì¤è¤ê¤â¡¢À¨¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¸ÅÎÓâÏßì¤Î¡Ö¹¶Î¬Ë¡¡×¤òÂæÏÑµåÃÄ¸µ¥³¡¼¥Á¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¹â¤á¤ËÈ´¤±¤ëÄ¾µå¤Î¸«¶Ë¤á¤¬¥«¥®¤À¤¬¡Ä¡×¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥«¥¦¥È¤À¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿22Æü¡¢¤¤¤­¤Ê¤ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÎÂæÏÑ¿Í±¦ÏÓ¡¦Â¹°×âý¡Ê20¡Ë¤Î¤³¤È¤À¡£¡ÖÂæÏÑ¤Î»êÊõ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÂ¹¤Ï¡¢3-3¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¶å