¤«¤Ä¤ÆÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¡£UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥»¥ê¥¨AºÇ½ªÀá¥³¥âÀï¤Ë2-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ó°Ì¥Ê¥Ý¥ê¤â¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤¬Í¥¾¡¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï2°Ì¤Ç¥ê¡¼¥°¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ëÀï¤¬¸½Ìò¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¥³¥âGK¥Ú¥Ú¡¦¥ì¥¤¥Ê¤¬¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Èá·à¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¥ì¥¤¥Ê¤Ï42ºÐ¤Î¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½GK¤Ç¡¢2