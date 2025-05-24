Image: Google Workspace/YouTube 相手の話しぶりまでそのまま通訳。オンライン授業やミーティングで使う人も多いであろう、Googleのビデオ会議ソフト「Google Meet」。共通言語で話すなら問題ありませんが、海外との商談や国際的なチームミーティングになると、やはり語学力が求められますよね。ビジネスやエンタープライズなどのプランなら、字幕翻訳機能が使えますが…字幕を読むのってけ