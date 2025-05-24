千葉市は２２日、プロ野球・千葉ロッテマリーンズの本拠地「ＺＯＺＯマリンスタジアム」（千葉市美浜区）を約１キロ北にある幕張メッセの駐車場に移転する方針を正式に発表した。野球場以外の機能も備えた、日常的に楽しめるスタジアムに建て替え、幕張新都心をさらに発展させる起爆剤にしたい考えだ。（柴田洋希）誰もが使いやすく市が公表したスタジアム再整備の基本構想案の骨子によると、新スタジアムは幕張メッセの駐車場
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