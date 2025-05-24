ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 立花孝志氏が尼崎市議会議員選挙で演説へ 襲撃事件以来の街頭立ち 立花孝志 政治家 時事ニュース よろず~ニュース 立花孝志氏が尼崎市議会議員選挙で演説へ 襲撃事件以来の街頭立ち 2025年5月24日 8時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 政治団体・NHK党の立花孝志氏が23日、国会内での定例会見に出席した 尼崎市議会議員選挙初日に、選挙カーに乗って演説しようと思っていると告白 男にナタで切りつけられた襲撃事件以来、初めて街頭に立つことになる 記事を読む おすすめ記事 宮城・岩沼市の海岸に女性保育士の遺体 知人の男を殺人容疑で再逮捕 2025年5月17日 11時51分 鶴岡市長選挙 現職の皆川治市長が3選目指し出馬する意向 6月議会で正式表明へ 2025年5月19日 18時13分 辛坊治郎氏 「米袋有料化はやめて」ネットざわつく中…“米価格の行方”を読み解く「予言しておきます」 2025年5月21日 17時58分 須藤元気氏 国民民主党から参院選出馬…牴甬遒糧信疚簑蠅蓮崘Ъ韻靴討い泙后 2025年5月23日 19時15分 横須賀市長、日産幹部の訪問を明かす 「横須賀にとってかけがえのない存在」 追浜工場の閉鎖検討を巡り 2025年5月19日 21時13分