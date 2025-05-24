立花孝志氏よろず~ニュース

立花孝志氏が尼崎市議会議員選挙で演説へ 襲撃事件以来の街頭立ち

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 政治団体・NHK党の立花孝志氏が23日、国会内での定例会見に出席した
  • 尼崎市議会議員選挙初日に、選挙カーに乗って演説しようと思っていると告白
  • 男にナタで切りつけられた襲撃事件以来、初めて街頭に立つことになる
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