¡þÂîµåÀ¤³¦Áª¼ê¸¢(5·î17Æü¡Á25Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï)ÂîµåÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï23Æü¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¤Î2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯1°Ì¤ÎÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤òÇË¤Ã¤¿µÈÂ¼¿¿À²/ÂçÆ£º»·î¥Ú¥¢¤Ï¡¢¹á¹Á¤Î²«ÄÃÄî/ÅÎ³®琹¥Ú¥¢¤ò3-1(11-8¡¢11-1¡¢4-11¡¢11-2)¤ÇÇË¤ê¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¡£µÈÂ¼Áª¼ê¤Ï2017Ç¯Âç²ñ¤ËÀÐÀî²Â½ã¤µ¤ó¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¹¡£31ºÐ¤È¤Ê¤ê10ºÐ²¼¤ÎÂçÆ£Áª¼ê¤È