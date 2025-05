シューティングゲーム「オーバーウォッチ」の開発に携わる労働者約200人が、ビデオゲーム業界で続くレイオフ等から身を守るため、「オーバーウォッチ・ゲームメーカーズ・ギルド」という組合を結成しました。Overwatch Game Developers Secure Union Recognition with Communications Workers of America | Communications Workers of Americahttps://cwa-union.org/news/releases/overwatch-game-developers-secure-union-recogni