¡Ú¥»¥ê¥¨AÂè38Àá¡Û(Stadio Giuseppe Sinigaglia)¥³¥â 0-2(Á°È¾0-1)¥¤¥ó¥Æ¥ë<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥¤]¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥é¥¤(20Ê¬)¡¢¥Û¥¢¥­¥ó¡¦¥³¥ì¥¢(51Ê¬)<Âà¾ì>[¥³]¥Û¥»¡¦¥Þ¥Ì¥¨¥ë¡¦¥ì¥¤¥Ê(45Ê¬)<·Ù¹ð>[¥³]¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¹¥È¥ì¥Õ¥§¥Ã¥¶(45Ê¬+1)[¥¤]¥Ï¥«¥ó¡¦¥Á¥ã¥ë¥Ï¥Î¡¼¥ë(12Ê¬)¡¢¥Ë¥³¥é¡¦¥¶¥ì¥Õ¥¹¥­(43Ê¬)¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¡¦¥Õ¥é¥¤(47Ê¬)