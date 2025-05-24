¶Ó¿¥·½¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡ÛÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°4°Ì¤Î¶Ó¿¥·½¡Ê¥æ¥Ë¥¯¥í¡Ë¤¬»ÍÂçÂç²ñÂè2Àï¡¢Á´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó¤ò¹øÄË¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬23Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£1²óÀï¤ÇÁ°²óÇÆ¼Ô¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¢¥ë¥«¥é¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£35ºÐ¤Î¶Ó¿¥¤ÏÄ¾Á°¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¡¦¥ª¡¼¥×¥ó2²óÀï¤Ç¹øÄË¤Î¤¿¤á»î¹çÅÓÃæ¤Ç´þ¸¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£