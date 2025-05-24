¡Ò¡Ô1²¯±ß¡È·ëº§º¾µ½¡É¡Õ2000Ëü±ß¥Ù¥ó¥Ä¡¢·î200Ëü±ß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¡ÄBE:FIRST»°»³Î¿µ±¤Îº§ÌóÁê¼ê¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÇË³Ê¡É¹×¤®Êª¤Î¿ô¡¹¡Ó¤«¤éÂ³¤¯5·î17Æü¡¢Çò¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×µ­¼Ô¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê26¡Ë¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁûÆ°¸å½é¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤ë»°»³Î¿µ±¡ÖBE:FIRST¡×¤ÎRYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡ÊËÜ¿ÍSNS¤è¤ê¡Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ï4·î²¼½Ü¡¢»°»³¤È¸µº§ÌóÁê¼ê¤Î¡È1²¯±ß·ëº§º¾µ½¡É¥È