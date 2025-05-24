¡Ò¹õÂôÀ¶¡¢¼þËÉÀµ¹Ô¡¢ÀÄ»³¿¿¼£¡Ä¡ÄÂ¿¤¯¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿ÅÁÀâ¤ÎÎ©¶µÂç³Ø¡Ö±Ç²èÉ½¸½ÏÀ¡×¹ÖµÁ¤Ç¡¢Ï¡Õé½ÅÉ§»á¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©¡Ó¤«¤éÂ³¤¯¤¤¤ÞÆüËÜ±Ç²è³¦¤òÂè°ìÀþ¤Ç»Ù¤¨¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤¿¤Á¤Ë8¥ß¥ê±Ç²è¤Ê¤É¼«¼ç±Ç²è»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¹¥É¾¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£70¡Á80Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¹Ô¤ï¤ì¤¿Î©¶µÂç³Ø¤Ç¤ÎÏ¡Õé½ÅÉ§»á¤Î¹ÖµÁ¤«¤é¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¤¬°é¤Ã¤¿¡£¼ø¶È¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤¿8¥ß¥êºîÉÊ¤ò¡¢Ï¡Õé»á¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡ÊÁ´4