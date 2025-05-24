ÇÐÍ¥¤Î¾®ÎÓÁïÈþ¤Ï¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Å¤ÃÌ½¸¤ä¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ËÜ¤Ê¤É¤âÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç10ºý¤òÍ¥¤ËÄ¶¤¨¤ëÃø½ñ¤ò¾å°´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½»þÅÀ¤ÇºÇ¿·¤ÎÃø½ñ¤Ï¡¢ºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë½Õ¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ØÃãÃì¤ÎÎ©¤Ä¤È¤³¤í¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤À¡£¡Ú²èÁü¡Û16ºÐ¤Ë¤·¤Æ¥Ì¡¼¥É¤âÈäÏª¤·Âç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡¢¾®ÎÓÁïÈþ¤Î½é¼ç±é±Ç²è¡ØÅ¾¹»À¸¡Ù¤³¤ÎËÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¡ÖÇã¤¤Êª¡×¤ÈÂê¤·¤¿1ÊÔ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¼ç¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2É¤¤Î²ÈÇ­¤Î