¹âÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÅ·ºÍ¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿Ê¡±ÊÍÎ°ìµ­Ç°¡Ê¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¹âÃÎ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤«¤éÃÏÊýÁ´¹ñ¸òÎ®¤Ø¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿°ìÀï¡£¹âÃÎÆÃÍ­¤Î¿¼¤¤ÇÏ¾ì¤ÇÃÏ¸µÇÏ¤«±óÀ¬ÇÏ¤«¡¢Ç®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¥é¥¤¥Ö¡Ö¥è¥ë¥Î¥ò¥±¥¤¥Ð¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÂç·ÃÍÛ»Ò¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¤«¤é±óÀ¬¤Î¥¨¥³¥í¥¯¥é¡¼¥¸¥å¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤¹¡£¿¼¤¯¥¿¥Õ¤ÊÇÏ¾ì¡Ö±óÀ¬ÇÏ¤Ï¹âÃÎ·Ð¸³ÇÏ¤òÁÀ¤¨¡×¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ¤Î¥Ç¡¼¥¿