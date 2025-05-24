¤³¤Î½µËö¤Ï¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Çß±«Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¡¢Çß±«»þ¤Î¤è¤¦¤Ê±«¤Î¹ß¤êÊý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÎóÅç¤òÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢±«±À¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ëÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËÄãµ¤°µÉÕ¶á¤ÏÇß±«Ëö´ü¤ËÎ®¤ì¹þ¤à¤è¤¦¤ÊÈó¾ï¤ËÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Ç¡¢¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤ÎÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤­¤ç¤¦¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤ä²­Æì¡¢¤¢