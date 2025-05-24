X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢1É¤¤ÎÇ­¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¡ÈÀäÌ¯¡É¤Êµ÷Î¥´¶¤ò¤È¤é¤¨¤¿°ìËç¡£ Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖÅ·»È¤³¤á¡×¤µ¤ó¡£ Â¦¹Â¤«¤éµß½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÃË¤Î»Ò¤ÎÇ­¡Ö¤³¤á¡×¤¯¤ó¤Ï¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ò¤È¤ê¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¡ÈÇ­¤é¤·¤¤¡É¼«Í³¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ ¤½¤ó¤Ê¤³¤á¤¯¤ó¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¸«¤»¤¿¡ÖÀÅ¡×¤È¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¡×¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¡£ ¤³