¡ÖÂçÁêËÐ²Æ¾ì½ê¡¦£±£³ÆüÌÜ¡×¡Ê£²£³Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡ËÂç¤ÎÎ¤¤¬¶×ºù¤È¤ÎÂç´ØÂÐ·è¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¤ÇÀ©¤·¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë½éÆü¤«¤é¤Î£±£³Ï¢¾¡¤Ç£²¾ì½êÏ¢Â³£´ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·è¤á¡¢¾ì½ê¸å¤Î²£¹Ë¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡££±£³ÆüÌÜ¤ÎÍ¥¾¡·èÄê¤Ï£²£°£±£µÇ¯½é¾ì½ê¤ÎÇòË²°ÊÍè¡£»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ëµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤Î°úÂà¤«¤éÌó£¶Ç¯¡¢ÉÔºß¤À¤Ã¤¿ÏÂÀ½²£¹ËÃÂÀ¸¤È¤Ê¤ë¡£µ­Ï¿¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤­¤¿²øÊª¤¬¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£±£³¾ì½ê¤Ç¤ÎºÇÂ®¾º¿Ê¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¶â»úÅã¤È