【MAFEX CHUCKY (BRIDE OF CHUCKY)】 2026年1月 発売予定 価格:14,080円 【MAFEX Good Guys (リニューアル Ver.)】 2025年10月 発売予定 価格:14,080円 MAFEX CHUCKY (BRIDE OF CHUCKY) メディコム・トイは、可動フィギュア「MAFEX CHUCKY (BRIDE OF CHUCKY)」を2026年1月に発売する。価格は14,080円。 映画『BRIDE OF CH