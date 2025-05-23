¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏITÂç¼ê¥¢¥Ã¥×¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖiPhone¡×¤ò¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â25¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢SNS¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëiPhone¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ½Â¤¤·ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤­¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤â¤·¾ò·ï¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â25