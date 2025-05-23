¡þÂîµå¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê2025Ç¯5·î23Æü¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥É¡¼¥Ï¡Ë½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°6°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¡Ê16¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤ÏÆ±2°Ì¤Î²¦ÒØ¥¤¥¯¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤Ë0¡Ý4¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¡£Âè1¥²¡¼¥à¤Ï8Ï¢Â³¼ºÅÀ¤Ê¤É°ìµ¤¤ËÁö¤é¤ì¡¢5¡Ý11¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£Âè2¥²¡¼¥à¤â8¡Ý11¤È¶¥¤êÉé¤±¡¢Âè3¥²¡¼¥à¤â9¡Ý11¤Ç¼è¤é¤ì¤¿¡£Âè4¥²¡¼¥à¤â5¡Ý11¤Ç²¡¤·ÀÚ¤é¤ì¡¢É½¾´Âæ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¸Ä¿Í