¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û23Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°9»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ1±ß11Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á142±ß80¡Á90Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1323¡Á33¥É¥ë¡¢161±ß79¡Á89Á¬¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤Ç¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë50¡ó¤Î´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£ÊÆ·ÐºÑ¤Î±Æ¶Á¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¹­¤¬¤ê¡¢¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£