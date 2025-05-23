¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£(ARMANI beauty)¤Î2025Ç¯½©¥³¥¹¥á¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥×¥ê¥º¥Þ ¥°¥é¥¹ ¥¢¥¤¥·¡¼ ¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡×¤¬¡¢2025Ç¯7·î4Æü(¶â)¤è¤ê¿·È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡È¤Þ¤ë¤ÇÉ¹¡É¤Ò¤ó¤ä¤ê½á¤¦¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡Ö¥×¥ê¥º¥Þ ¥°¥é¥¹ ¥¢¥¤¥·¡¼ ¥×¥é¥ó¥Ñ¡¼¡×¤Ï¡¢¤Ä¤±¤¿½Ö´Ö¤Ò¤ó¤ä¤ê¤È¤·¤¿´¶³Ð¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡ÈÉ¹¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÎä´¶¥°¥í¥¹¡£¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¡¢¥¹¥¯¥ï¥é¥ó¡¢¥Ú¥×¥Á¥É¤Î3¼ïÎà¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤òÇÛ¹ç¤·¤¿Ç»Ì©¤Ê¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤¬¡¢¿°¤ò¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¥×¥é¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤»