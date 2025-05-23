¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í5¡½0¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯5·î23ÆüÅìµþD¡Ë¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎÂç»Å»ö¤À¡£µð¿Í¡¦ÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬23Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¥×¥í½é´°Åê½é´°Éõ¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¡¢3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£4²ó¤Ë¤Ï¥×¥í½éÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ°ìµó4ÆÀÅÀ¤Ë¹×¸¥¡£7°ÂÂÇ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÌµ»Í»àµå¤Ç116µå¤òÅê¤²È´¤¤¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç2ÆüÏ¢Â³4»þ´ÖÄ¶¤¨¤Î·ãÀï¤À¤Ã¤¿¹Ã»Ò±à¤«¤é¤Î°ÜÆ°¥²¡¼¥à¡£º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï°ìÈÖ¾è¤ê¤Î´°Åê¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òµÙ¤Þ¤»¤ëµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ìµ»Í»àµå¤Î¥×