¡ÖÈà¤¬Éâµ¤¤¹¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ÇËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÉâµ¤ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¼Â¤ÏÉâµ¤¤Ï¡¢¤­¤Ã¤«¤±¤ä¥¹¥­¤¬¤¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æµ¯¤³¤ë¤â¤Î¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Èà¤ËÉâµ¤¤µ¤»¤Ê¤¤¡È¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¿´¤¬¤±¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤òÁý¤ä¤¹Éâµ¤ÂÐºö¤ÎÂè°ìÊâ¤Ï¡¢Èà¤È¶¦ÄÌ¤ÎÍ§¿Í¤äÃÎ¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë´Æ»ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éâµ¤¤ÎÍ¶ÏÇ¤«¤éÈà¤ò¼é¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö¿Í