¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡ÛËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Ë²ÃÌÁ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ð¥ë¥È3¹ñ¤Î¥ê¥È¥¢¥Ë¥¢¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä·³¤ÎÉôÂâÃóÎ±¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñ³°¾ïÃó¤ÏÂè2¼¡ÂçÀï¸å½é¤á¤Æ¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï22Æü¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£