¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þ³×Ë¡°Æ¤ò½ä¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î½¤ÀµÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¡£Î©Ì±¤Ï´ðÁÃÇ¯¶âÄì¾å¤²¤Î¾­ÍèÅª¤Ê¼Â»Ü¤òË¡°Æ¤ËÌÀµ­¤¹¤ë¤è¤¦Í×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±´´Éô¤¬23ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£