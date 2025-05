CANDY TUNE - 倍倍FIGHT! / THE FIRST TAKEサムネイル CANDY TUNE(キャンディーチューン)が23日、「THE FIRST TAKE」に初登場。自分自身や周りの人たちにエールを送る応援ソング「倍倍FIGHT!」を披露。【動画】公開されたCANDY TUNE - 倍倍FIGHT! / THE FIRST TAKEYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第549回公開の詳細が発表となった。第549回は、“原宿から世界へ”をコンセプトに掲げる7人組アイドルグルー