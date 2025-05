deadmanの結成25周年を記念するEP「鱗翅目はシアンブルー」の発売が7月21日に決定した。また、同日7月21日 Shibuya DIVEより全国ツアー <deadman 25th Anniversary TOUR 2025「tour 2025 to be and not to be -cyan blue-」>がスタートすることも明らかになった。2025年に結成25周年を迎え、精力的に活動を続けるdaedman。今年前半は東名阪のFCツアー、全国ツアーとライブを中心に活動を行ってきたが、今回は結成25周年記念EPと