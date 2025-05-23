¥á¥¬¥Í»Ñ¤Î»äÉþ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤â¡Ä¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖºÇ¶á¤Î»äÉþ¥á¥¬¥Í¤ò¿·Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥·¥ã¥Ä¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤ä¡¢²ÖÈª¤Î¤Ê¤«¤Ç¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤â¤Î¡¢¤µ¤é¤Ë¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤º¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥¹»Ñ¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¥á¥¬¥Í¤Î»äÉþ»Ñ¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÂç¹¥¤­¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý