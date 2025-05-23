¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡ÖG2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÁG1¡¦G2Í¥½Ð¼Ô¥Ð¥È¥ë¡Á¡×¤Ï4ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£±Ô¤¤Æ°¤­¤Ç½àÍ¥¾¡Éé¶î¤±¤ò·è¤á¤¿1¿Í¤¬ÅÏÊÕÏÂ¾­¡Ê35¡á²¬»³¡Ë¤À¡£Á°È¾1R¤Ï2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤Ç1Ãå¡¢¸åÈ¾6R¤Ï4¥³¡¼¥¹¥«¥É¤«¤éº¹¤·¤Æ´í¤Ê¤²¤Ê¤¯2Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ú¥é¤òÄ´À°¤·¤ÆÀ°È÷¤â¤·¤Æ·ãÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢²¿¤è¤êÁà½ÄÀ­¤¬°ìÈÖÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·ËþÂ­¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêËÀ44¹æµ¡¤Ï¾å°Ìµé¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿ÍÍ