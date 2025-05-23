¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÏÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¤¬º£µ¨£³¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¡£ÂÇÀþ¤¬£´²ó¤Ë£´ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï£´²ó¡¢ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤¬ÀèÆ¬¤ÇÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·ÆóÎÝÅðÎÝ¤ò·è¤áÌµ»àÆóÎÝ¡£µÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤ÏÆó¥´¥í¤ÇÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á£±»à»°ÎÝ¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹­¤²¡¢¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÇ´¤Ã¤Æ¤«¤éÃæÁ°¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Á£±ÅÀÌÜ¡£¤Ê¤ª¤â£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È